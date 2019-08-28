Saraybosna'daki pazar yeri katliamının kurbanları unutulmadı

28.08.2019 13:28

Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp birliklerince başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri yakınına düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybeden kurbanlar, katliamın 24. yılında törenle anıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden 43 sivil kurbanın adlarının okunmasıyla başlayan törene, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic'in yanı sıra Saraybosna Belediye Başkanı Abdulah Skaka, Saraybosna Kantonu Gazi İşleri Bakanı İsmir Jusko, kurban yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, kurbanlar için yapılan anıta çiçek bırakıp dua etti.

Saraybosna Kantonu Gazi İşleri Bakanı Jusko, Bosna Hersek'te son dört ayda sivil kurbanların anılmadığı tek bir hafta olmadığına dikkati çekerek, "24 yıl önce bugün yapılan saldırı kuşatma altındaki Saraybosna'daki son katliamdı. Bu katliam NATO'yu harekete geçirmişti." ifadelerini kullandı.

Markale'deki saldırıda yaralanan Amerisa Ahmetovic de saldırıda bir bacağını kaybettiğini anlatarak, "16 yaşındaydım. Bu korkunç bir şeydi. İnsanın hayatta başına gelebilecek en ağır şeylerden biriydi." dedi.

Katliamın tanıklarından Rasim Koso ise savaş yıllarında erzak arayışındaki birçok insanın pazar yerine geldiğini aktararak, "O gün pazar yerine saat 11.15'te gelmiştim. Gördüklerim korkunçtu. Etrafta kollar, başlar görmek mümkündü." diye konuştu.

Saldırıda kendisinin de yaralandığını anlatan Koso, "Farkında bile değildim. Ayakkabılarımın kan dolduğunu gördüm. Beni bir arabaya, ölmüş iki kadının üzerine koydular ve götürdüler." ifadelerini kullandı.

Pazar yerinde iki katliam

Saraybosna'yı kuşatma altında tutan Sırp birlikleri tarafından Markale'deki pazar yerine ilk olarak 5 Şubat 1994'te havan topu saldırısı düzenlenmişti. Bu saldırıda 68 kişi ölmüş, 144 kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos 1995'teki saldırıda ise 43 sivil hayatını kaybederken, 84 kişi yaralanmıştı.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY), pazar yerine yapılan saldırıların Sırp birliklerince gerçekleştirildiğini kanıtlarla ortaya koymuştu. Katliamın sorumlularından Bosnalı Sırp komutan Dragomir Milosevic 29 yıl hapse mahkum edilmişti.

Saraybosna'nın kuşatılması ve burada işlenen "insanlığa karşı suçlar" nedeniyle Lahey'de yargılanan eski Sırp komutanlardan Stanislav Galic de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

44 ay boyunca kuşatma altında tutulan Saraybosna'da 2 bine yakını çocuk olmak üzere 11 bin 541 kişi öldürülmüştü.

Kaynak: AA