Saraybosna'daki "Bleiburg" ayini, faşizm karşıtlarınca protesto edildi
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Saraybosna'daki "Bleiburg" ayini, faşizm karşıtlarınca protesto edildi

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bleiburg Trajedisi" olarak da bilinen olayda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayin, faşizm karşıtları tarafından protesto edildi.

Saraybosna'daki
16.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:32

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Bleiburg Trajedisi" olarak da bilinen olayda hayatını kaybedenler için düzenlenen ayin, faşizm karşıtları tarafından protesto edildi.

İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası ile iş birliği yapan ve Balkanlar'da büyük katliamlar gerçekleştiren Bağımsız Hırvatistan Devletinin (NDH) savaşın sonunda öldürülen asker ve sivil destekçileri için ayin düzenledi.

Saraybosna'daki İsa'nın Kalbi Katedrali'nde geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen ve Kardinal Vinko Puljic'in yönettiği ayin devam ederken, aynı saatte "Ben de anti faşistim" sloganıyla geniş katılımlı protesto yürüyüşü ve NDH'nın öldürdüğü siviller için anma programı da yapıldı.

Saraybosna'daki faşizm karşıtı sivil toplum örgütlerinin düzenlediği protestoya katılan yüzlerce insan, 1945 yılında 55 faşizm karşıtının Hırvat ustaşa rejimi tarafından idam edildiği Marin Dvor semtinde toplandı. İkinci Dünya Savaşı'nda ustaşa rejiminin öldürdüğü kurbanlar için saygı duruşunda bulunan kalabalık, daha sonra şehir merkezindeki Sönmeyen Ateş Anıtı'na yürüdü.

Göstericiler, Bleiburg ayininin, NDH'nın büyük zulümler yaptığı Saraybosna'da yapılmaması gerektiğini kaydederek, bunun tamamen politik bir hamle olduğunu savundu.

Bleiburg Trajedisi

Nazi Almanyası'nın savaşı kaybetmesinin ardından 1945 yılında Yugoslavya'dan kaçmaya çalışan ve Avusturya'nın Bleiburg şehrinde İngilizlere teslim olan binlerce NDH destekçisi asker ve sivil, İngilizler tarafından Yugoslavya'ya iade edildi.

Teslim edilen faşist Hırvat devletinin destekçilerinden birçoğu öldürülüp toplu mezarlara gömüldü, birçoğu da toplama kampları gönderildi.

Adını Yugoslav güçlerine teslim edildikleri Bleiburg'dan alan olayda, tam olarak kaç kişinin hayatını kaybettiği bilinmemekle beraber, Hırvatistan tarafı rakamı on binlerle ifade ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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