Saraybosna'da tramvay alımı ve rayların onarımı için iki uluslararası ihale açıldı
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Saraybosna'da tramvay alımı ve rayların onarımı için iki uluslararası ihale açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en temel şehir içi ulaşım aracı olan tramvayların yenilenmesi ve rayların onarılması için 50 milyon avroluk iki ayrı ihale yapılacağı duyuruldu.

Saraybosna'da tramvay alımı ve rayların onarımı için iki uluslararası ihale açıldı
24.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 24.06.2020 14:00

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın en temel şehir içi ulaşım aracı olan tramvayların yenilenmesi ve rayların onarılması için 50 milyon avroluk iki ayrı ihale yapılacağı duyuruldu.

Saraybosna Kantonu (KS) Ulaştırma Bakanlığı tarafından açıklanan ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) desteklediği projelerle yeni tramvayların satın alınması ve mevcut tramvay raylarının onarılması hedefleniyor.

Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanı Adi Kalem, yaptığı açıklamada, Saraybosna'nın ulaşım olanaklarının geliştirilmesi için açılan uluslararası ihalelerden birinin 30 milyon avroluk yeni tramvay alımı, diğerinin ise 20 milyon avroluk rayların yenilenmesi olduğunu söyledi.

Tramvay alımına ilişkin ihale başvurularının 20 Temmuz'a kadar devam edeceğini aktaran Kalem, başvuruların EBRD'nin resmi internet sitelerinden yapılabileceğini duyurdu.

Kalem, tramvay raylarının yenilenmesine ilişkin ikinci ihaleyle de şehrin merkezindeki Marin Dvor'dan tramvay hattının son durağı Ilidza'ya kadar olan rayların yenilenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

EBRD'nin desteklediği bu ihalenin başvurularının ise 21 Ağustos'a kadar süreceğini aktaran Kalem, başvuruların yine EBRD'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Dünya Manşet

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