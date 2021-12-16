Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 748. vuslat yıl dönümü dolayısıyla Saraybosna'da "Mevlana'yı Anma Sergisi" açıldı.

"Preporod" galerisinde düzenlenen sema gösterisiyle bu yıl 11'incisi açılan sergide, video, kaligrafi, ebru ve tuval olmak üzere 30 farklı eser sanatseverlerin ilgisine sunuluyor.

Galerinin yöneticisi Mirsada Balyiç, Preporod'da 11.'si düzenlenen sergiye ilişkin "Bugün 15 farklı sanatçıya ait 30 sanat eserini sergiliyoruz. Her yıl, Hazreti Mevlana gibi büyük bir alim ve sufi mutasavvıfına olan saygı ve aşkımızı göstermek için bu programı düzenliyoruz." açıklamasını yaptı.

Serginin organizatörlerinden Çazim Hacımeyliç de "Doğu'dan Batı'ya doğru baktığımızda Saraybosna'nın, Mevlevi öğretilerinin son noktası olduğunu görüyoruz. Bu bizim için çok önemli bir husus. Bu, Saraybosna'yı süsleyen bir etken." diye konuştu.

AA / Ahmet Nurduhan - Son Dakika Haberleri

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