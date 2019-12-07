Saraybosna'da "Diplomatik Kış Kermesi" düzenlendi

07.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 07.12.2019 18:02

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, 40 ülkenin katılımıyla "Diplomatik Kış Kermesi" düzenlendi.

Başkent'teki Skenderija Kültür ve Spor Merkezi'nde, Bosna Hersek'teki büyükelçiliklerin ortak organizasyonuyla gerçekleştirilen geleneksel kermese, Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi.

Farklı ülkelerden yemeklerin ve ürünlerin yer aldığı çok sayıda stanttan oluşan kermesten elde edilen gelirin, Bosna Hersekli çocuklara yönelik faaliyet gösteren kurumlara ulaştırılması hedefleniyor.

Türkiye standı bu yıl da yoğun ilgi topladı

Kermese katılan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç'un eşi Pınar Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her ülkenin kendi tanıtımını yaptığı kermeste Türkiye'yi tanıtmanın büyük gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Türkiye'deki belediyelerin katkılarıyla oluşturulan renkli standın yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Koç, "Burada hem belediyelerimizden gelen ürünleri sergiliyoruz, hem de kendi hazırladığımız Türk mutfağının leziz örneklerini sunuyoruz." diye konuştu.

Koç, kermesin amacına da değinerek, "Hasta, ailesinden şiddet görmüş, maddi durumu iyi olmayan çocuklara yardım amacıyla yapılıyor bu kermes ve gerçekten dünyanın değişik ülkeleri bu amaç uğruna bir araya geliyor." dedi.

Kermeste Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştıklarını aktaran Koç, "Standımız çok kalabalık ve bu bizi çok mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Koç, bu yıl açık artırmadaki Türk Hava Yolları (THY) biletinin de çok büyük ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Geçen yıl düzenlenen kermesten elde edilen yaklaşık 110 bin avro, ihtiyaç sahibi genç ve çocuklara yardım için kullanılmıştı.

Kaynak: AA