Saraybosna'da "Bosna Hersekli Osmanlılar" monografileri tanıtıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saraybosna'da "Bosna Hersekli Osmanlılar" monografileri tanıtıldı

AA, Ahmet Nurduhan - Güncel
 - Güncelleme:

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Profesör Enes Pelidija tarafından yazılan ve iki ciltten oluşan "20'nci Yüzyılın sonuna kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" ve "21'inci Yüzyılın başına kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" isimli monografilerin tanıtımı gerçekleştirildi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Profesör Enes Pelidija tarafından yazılan ve iki ciltten oluşan "20'nci Yüzyılın sonuna kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" ve "21'inci Yüzyılın başına kadar Bosna Hersek'teki Osmanlılar" isimli monografilerin tanıtımı gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Profesör Enes Pelidija'nın yanı sıra Saraybosna Üniversitesi Tarih Enstitüsü müdürü Sedad Beslija ve Bosna Hersek Federasyonu Eğitim Bakanı yardımcısı Jasmin Brankovic de katıldı.

Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı

Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı

Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı

Saraybosna'da Bosna Hersekli Osmanlılar monografileri tanıtıldı

AA / Ahmet Nurduhan - Güncel

Saraybosna, Osmanlı, Emekli, Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title