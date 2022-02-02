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Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu

AA, Cemal Çavdar - Güncel
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Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.

Tekirdağ'ın Saray ve Çorlu ilçesinde sağanak etkili oldu.

Saray ilçe merkezinde aniden bastıran sağanak nedeniyle yollarda büyük su birikintileri oluştu. Trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Çorlu ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Omurtak Caddesi, Bulvar Yolu, Bülent Ecevit Bulvarı ve çevre yolu gibi ana arterlerin bazı bölümlerinde trafikte aksama yaşandı.

Belediye ekipleri büyük su birikintileri oluşan yollarda temizlik çalışması yaptı.

Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu

Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu

Saray ve Çorlu'da sağanak etkili oldu

AA / Cemal Çavdar - Güncel

Tekirdağ, Çorlu, Saray, su, Güncel, Haber

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