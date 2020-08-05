Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ataman görevine başladı Saray İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Yunus Ataman, görevine başladı.

Saray İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Yunus Ataman, görevine başladı.

İçişleri Bakanlığının Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesiyle Saray'a atanan Ataman, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından yapılan karşılama programının ardından makamına geçerek göreve başladı.

Kurum müdürleri ile toplantı yaparak ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kaymakam Ataman daha sonra esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

İlçede yürütülen çalışmaları da yerinde inceleyen Ataman, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen trafik uygulamasına katıldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA