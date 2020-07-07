Saray Kaymakamı Aydın'dan, Cumhuriyet savcısı Burkan'a ziyaret Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, ilçeye yeni atanan Cumhuriyet savcısı Muhammet Burkan'ı ziyaret etti.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, ilçeye yeni atanan Cumhuriyet savcısı Muhammet Burkan'ı ziyaret etti.

Saray Adliyesine giden Aydın, makamında ziyaret ettiği Burkan'a yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Aydın'a teşekkür eden Burkan, ilçeyi çok beğendiğini ve görevini en iyi şekilde yapacağını belirtti.

Kaynak: AA