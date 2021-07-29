Saray Kaymakamı Ataman, selden etkilenen bölgede inceleme yaptı

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, dün sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, dün sağanağın ardından meydana gelen selden etkilenen bölgede incelemelerde bulundu.

Saray ilçesinde dün etkili olan sağanağın ardından sel meydana geldi.

Belediye ekipleri, selin ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde temizleme çalışmasına başladı.

Selin meydana geldiği alanlarda incelemelerde bulunan Ataman, zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çalışmalar hakkında belediye yetkililerinden bilgi alan Ataman, yaşanan sıkıntıların kalıcı olarak çözülmesine yönelik çalışmaların en kısa zamanda yapılacağını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı