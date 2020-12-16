Saray Kaymakamı Ataman, Kapıköy Tren Garı'nda incelemede bulundu
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Saray Kaymakamı Ataman, Kapıköy Tren Garı'nda incelemede bulundu

16.12.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 15:14
Saray Kaymakamı Ataman, Kapıköy Tren Garı'nda incelemede bulundu

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçedeki Kapıköy Tren Garı'nnda incelemelerde bulundu.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçedeki Kapıköy Tren Garı'nnda incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Ataman, garda gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla çalışmaların daha rahat ortamda yapılacağını söyledi.

Ataman, "İlimiz için büyük bir önem taşıyan Kapıköy Tren Garı'nın daha modern koşullarda hizmet vermesi için bir proje hazırladık. Gümrük sahasına yapılması planlanan projeyi yerinde inceledik. Projenin tamamlanmasıyla iş ve işlemler daha rahat yapılacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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