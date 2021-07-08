Saray Kaymakamı Ataman, evi yanan aileye sahip çıktı

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, 2 gün önce evi yanan aileye sahip çıktı.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, 2 gün önce evi yanan aileye sahip çıktı.

Saray ilçesine 15 kilometre mesafedeki Çaybağı köyünde yaşayan Eyüp Yiğit'e ait ev, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Ataman ve beraberindeki kurum amirleri, Yiğit'i köyde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yanan evde incelemelerde bulunan Ataman, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla evin en kısa sürede onarılması için talimat verdi.

Evi yanan Yiğit, desteğinden dolayı Ataman'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı