Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçe merkezinde yapımı devam eden sosyal tesis, belediye dükkanları, itfaiye binası ve ilçe halk kütüphanesi inşaatlarında inceleme yaptı.

Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilçe merkezinde yapımı devam eden sosyal tesis, belediye dükkanları, itfaiye binası ve ilçe halk kütüphanesi inşaatlarında inceleme yaptı.

Ataman, yaptığı açıklamada, projeleri en kısa zamanda tamamlayıp vatandaşın hizmetine sunacaklarını söyledi.

Ataman, şunları kaydetti: "

"Bu yıl hazırladığımız bir dizi projelerimizin yapım çalışmalarına başladık. Bunlardan sosyal tesis, 54 modern dükkan, itfaiye binası ve 3 katlı modern ilçe halk kütüphanesinin inşaat alanlarında inceleme yaptık. Bunun yanı sıra ilçemizde eksikliği hissedilen merkez cami ve sanayi sitesi inşaat çalışmaları önümüzdeki günlerde başlayacak. Bu projelerimizin yapım çalışmaları tamamladıktan sonra ilçemiz modern bir görünüme kavuşacak."

Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi

Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi

Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Deniz Akkaya Yeşim Salkım Kaan Yıldırım
Spor Diego Cristiano Lionel Messi Ünal Karaman Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri İbrahim Altay
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saray Kaymakamı Ataman devam eden projeleri inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 16:38:31. #1.17#