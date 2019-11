Saray'ın düşman işgalinden kurtuluşu

02.11.2019 11:38

Tekirdağ'ın Saray ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü törenlerle kutlandı.



Saray'ın düşman işgalinden kurtuluş törenleri Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene Saray Kaymakamı Adnan Tezcan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, Saray Garnizon Komutanı Albay Fatih Solmazlar, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.



Yağmur yağışı nedeniyle kapalı spor salonunda devam edilen törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmayı Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş gerçekleştirdi. Kısa bir konuşma yapan Erkiş, "İlçemizin kurtuluşunun 97. Sene-i devriyesinde bir arada o günlerin coşkusunu hala yaşıyor oluşumuzdan duyduğum memnuniyetle bildiririm. Son derece zorlu süreçlerin içinden sıyrılarak dişle tırnakla canla başla iman dolu bir heyecanla bütün dünyaya eşsiz bir kurtuluş örneği gösteren Anadolu'nun her yerindeki temsilcilerini ve bugün Saray'dakileri rahmetle anıyoruz. Bugün bir asır ötesinden şükran duyguları içinde olduğumuz bildiriyoruz ve 97. Kurtuluş yıl dönümümüz ilçemize hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.



Erkiş'in konuşmasının ardından Kurtuluş canlı tablosu gerçekleştirildi. Birlik komutanı Türk Bayrağı'nı Kaymakam Adnan Tezcan'a verirken, Kaymakam Tezcan bayrağımızı öperek ve alnına götürerek teslim aldı. Ardından temsili birlik komutanı Saray Mesleki ve Teknik Lisesi öğrencilerinden Özkan Aydoğdu konuşmasını gerçekleştirdi. Aydoğdu konuşmasında şu ifadeleri kullandı; "İnsanların yuvası fert olarak ev, millet olarak da vatandır. Huzur ve emniyet bakımında evsiz yaşamak mümkün olmadığı gibi, vatansız yaşamak da mümkün değildir. Bir milletin varlığını devam ettirebilmesi ancak vatanına sahip olmasıyla mümkündür. Bizi şefkatli bir ana kucağı gibi bağrına basan bu toprakları yabancılara çiğnetmemek, ay yıldızlı bayrağımızı ebediyen göklerde dalgalandırmak, semayı çıtlatan ezanı, gönülleri yeşerten Kur'an seslerini susturmak, toprağın altındakileri rahatsız etmeme ki üstündekileri de zillete ve esarete düşürmemek için canla başla çalışmak her Türk'ün görevidir. Vatan sevgisi: en asil, en yüce sevgilerden biridir. Gerektiğinde vatan için savaşmakta vatan sevgisinin tezahürüdür. Bizler vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan, şehitler ve gazilerle dolu bir milletin çocuklarıyız. Ecdadımızın bu vatan topraklarını bizlere nasıl emanet ettiğinin bilinci içerisindeyiz. Vatanımıza düşmanlarımızın yan gözle bakmasına razı olamayız. Silah elde kışta kıyamette, yağmurda karda hudut boylarında ve vatanın her yerinde nöbet beklemeyi en şerefli görev sayarız. Çünkü biliriz ki 'Bu vatan toprağının kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Hudutta gazi bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır.' Vatanını her şeyden fazla seven bir Türk olarak düşmanlarımızın çirkin gaye ve oyunlarını çok iyi bilmeli, düşmanın tuzağına düşmemek için çok uyanık olmalıyız. Birlik olmalıyız ayrılıklara düşmemeliyiz birlikte dirlik ayrılıkta hüzün ve acı vardır. Hepimiz çok iyi bilmeliyiz ki bu vatan her şeyiyle bizimdir. Maddi manevi sıkıntılarımızı gidermek millet fertlerini inançta, keder ve kıvançta birbirleri ile kaynaştırmak için el ve gönül birliği için çalışıp iç ve dış düşmanlara karşı vatanımıza sahip çıkmalıyız."



Hürriyet kızı şiirini okumasının ardından Kaymakam Adnan Tezcan'a, Garnizon Komutanı Albay Fatih Solmazlar'a ve Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş'e çiçek takdim etti. Başkan Erkiş hürriyet kızına hediyesini vermesinin ardından hürriyet kızı protokoldeki yerini aldı. Tören öğrencilerin şiirlerini kompozisyonlarını okuması ve Gençlik Spor Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA