Saray ilçesine çok amaçlı sosyal tesis inşa ediliyor
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Saray ilçesine çok amaçlı sosyal tesis inşa ediliyor

Saray ilçesine çok amaçlı sosyal tesis inşa ediliyor
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray ilçesinde mayıs ayında yapımına başlanılan çok amaçlı modern sosyal tesiste çalışmalar devam ediyor.

Van'ın Saray ilçesinde mayıs ayında yapımına başlanılan çok amaçlı modern sosyal tesiste çalışmalar devam ediyor.

Millet Parkı'nda 36 bin metrekarelik alanda projelendirilerek yapımına başlanılan tesisin hem Kapıköy Sınır Kapısı'ndan ilçeye giriş yapan İranlı turistlere hitap etmesi hem de ilçe sakinlerinin düzenleyeceği etkinliklere ev sahipliği yapması planlanıyor.

Tesisi inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, ilçede vatandaşların aileleriyle vakit geçirerek sosyalleşebilecekleri bir sosyal tesisin bulunmamasının bir eksiklik olduğunu belirtti.

İlçenin Türkiye-İran bağlantı yolunda bulunmasından dolayı yoğun araç ve insan sirkülasyonuna ev sahipliği yaptığını anlatan Ataman, şöyle konuştu:

"Başta ilçe sakinlerimiz olmak üzere bu güzergahta seyahat eden yerli ve yabancı herkesin uğrayabileceği, dinlenebileceği, yöresel yemeklerin servis edildiği ve yapısı itibarıyla da kentin sembolü olabilecek bu sosyal tesisisin ilçemize güçlü bir hareketlilik sağlayacağına inanıyoruz. Yine ilçe merkezimizde mülkiyeti belediyemize ait tüm iş yerlerinin ve dükkanların yenilenmesine yönelik hazırlanarak hayata geçirilmeye başlanan projeler için de bu tesisimiz bütünlük arz ediyor. Kapıköy Sınır Kapımıza olan yakınlığıyla ilçemizdeki tüm esnafımızı olumlu etkileyeceğine inandığım bu projenin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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