Saray ilçesinde şiddetli rüzgar bir evin çatısına zarar verdi Van'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağaç bir evin çatısına saplandı.

Van'ın Saray ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle kopan ağaç bir evin çatısına saplandı.

İlçenin Beyarslan Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar hasara neden oldu.

Mahalle sakini Abdi Aydınlık, ilk defa böylesi şiddetli bir rüzgara şahit olduğunu belirterek, "Evde oturuyorduk. Birden çatıya çok şiddetli bir şeyin çarptığını hissettik. Dışarıya koşup, baktığımızda ağacın çatıyı delerek, evin duvarına kadar girdiğini gördük. Sadece evde hasar var. Çok şükür kimseye bir şey olmadı." dedi.

Kaynak: AA