Saray ilçesinde ev yangını - Haberler
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Saray ilçesinde ev yangını

Saray ilçesinde ev yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Saray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açarken, bölgeye giden itfaiye aracı ise kardan dolayı yoldan çıktı.

VAN (İHA) - Van'ın Saray ilçesindeki bir evde çıkan yangın maddi hasara yol açarken, bölgeye giden itfaiye aracı ise kardan dolayı yoldan çıktı.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Kurucan Mahallesi'nde bir evde çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına müdahale etmek için Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Saray Grup Amirliği ekipleri hareket etti. Olumsuz hava ve yol şartlarından dolayı itfaiye aracı yoldan çıkarken, yangın için Özalp Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, evde büyük hasar oluştu.

Yoldan çıkan itfaiye aracı ise Saray Belediyesine ait iş makinesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. - VAN

Saray ilçesinde ev yangını

Saray ilçesinde ev yangını

Saray ilçesinde ev yangını

Saray ilçesinde ev yangını

Saray ilçesinde ev yangını

Saray ilçesinde ev yangını

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