Saray'daki okullarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı
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Saray'daki okullarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı

15.02.2021 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:34
Saray'daki okullarda yüz yüze eğitim heyecanı yaşandı

Van'ın Saray ilçesine bağlı mahalle statüsündeki köylerde yüz yüze eğitim için ders zili çaldı.

Van'ın Saray ilçesine bağlı mahalle statüsündeki köylerde yüz yüze eğitim için ders zili çaldı.

Sırımlı Köyü Ortaokuluna velileriyle gelen öğrenciler, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ateşleri ölçülerek sınıflara alındı.

Öğrencileriyle buluşmanın heyecanını yaşayan öğretmenlerden Duygu Ekentok, okullarda yüz yüze eğitime başladıkları için sevinçli olduklarını söyledi.

Öğrencileri okulda gördüğünde duygulandığını dile getiren Ekentok, "Öğrencilerin geldiğini görünce çok mutlu oldum. Onları çok özledim. Öğrencilerimiz de bizleri çok özlemiş. Koşarak yanımıza geldiler. İnşallah bu yıl bu pandemi biter de normal hayatlarımıza döneriz. Uzun bir aradan sonra sınıfta ders anlatmak beni çok duygulandırdı." diye konuştu.

8. sınıf öğrencisi Berrin Özkaplan da uzun bir aradan sonra okula gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Aylar sonra yine yüz yüze eğitime başladık. Öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı çok özlemiştim. Çok sevinçliyim. Sabah öğretmenlerimi gördüğümde sarılmak istedim fakat pandemiden dolayı sarılamadım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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