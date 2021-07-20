Saray'daki menderesler yılın her döneminde görsel şölen sunuyor

Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerdeki doğa harikası menderesler güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerdeki doğa harikası menderesler güzellikleriyle dikkat çekiyor.

Kaynak suyu ve sulama göletlerinin suyundan beslenen menderesler, yılın her döneminde ayrı güzelliğe bürünüyor.

İlçenin Beyarslan Mahallesi'ndeki menderesler, kışın bembeyaz kar örtüsünün arasından süzülürken bu dönemlerde de sarı ve yeşilin tüm tonlarıyla kaplanan yaylalara ayrı bir güzellik katıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı