Saray'daki kurslara yoğun ilgi
Van'ın Saray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından değişik kurslar açıldı.
Van'ın Saray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından değişik kurslar açıldı.
Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık, el sanatları, müzik, bilgisayar, kuaför, Kur'an-ı Kerim ve üniversiteye hazırlık kursları açıldı. Öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursların, ihtiyaç halinde değişik alanlarda da açılacağı belirtildi. - VAN