Saray'daki kurslara yoğun ilgi
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Saray'daki kurslara yoğun ilgi

Van'ın Saray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından değişik kurslar açıldı.

16.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:42
Saray'daki kurslara yoğun ilgi

'ın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından değişik kurslar açıldı.


Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık, el sanatları, müzik, bilgisayar, kuaför, Kur'an-ı Kerim ve üniversiteye hazırlık kursları açıldı. Öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursların, ihtiyaç halinde değişik alanlarda da açılacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA
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