Saray'daki kurslara yoğun ilgi

16.12.2019 10:37 | Son Güncelleme: 16.12.2019 10:42

Van'ın Saray Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile Aile Destek Merkezi tarafından değişik kurslar açıldı.



Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından aşçılık, el sanatları, müzik, bilgisayar, kuaför, Kur'an-ı Kerim ve üniversiteye hazırlık kursları açıldı. Öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursların, ihtiyaç halinde değişik alanlarda da açılacağı belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA