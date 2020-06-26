Saray'daki deprem 7 mahallede hasara yol açtı
Depremde hasar gören evler Hasar gören evlerin içi VAN - Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ilçeye bağlı, Çaybağı, Baltepe, Nazarova, Yeşilalıç, Çakmak, Kargalı ve Kepir mahallelerindeki bazı evlerde hasar görüldü.
26.06.2020 20:13 | Son Güncelleme: 26.06.2020 20:18
Depremde hasar gören evler
Hasar gören evlerin içi
VAN - Van'ın Saray ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremde ilçeye bağlı, Çaybağı, Baltepe, Nazarova, Yeşilalıç, Çakmak, Kargalı ve Kepir mahallelerindeki bazı evlerde hasar görüldü.
Kaynak: AA