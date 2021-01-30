Saray'da yetiştirilen "kirik" buğdayı markalaştırılacak
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Saray'da yetiştirilen "kirik" buğdayı markalaştırılacak

30.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 30.01.2021 11:21
Saray'da yetiştirilen

Van'ın Saray ilçesinde yetiştirilen "kirik" buğdayı, "Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite" projesiyle markalaştırılacak.

Van'ın Saray ilçesinde yetiştirilen "kirik" buğdayı, "Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite" projesiyle markalaştırılacak.

Saray Beldiyesi'nin hazırladığı "Organik Tarım Ürünlerini İşleme ve Paketleme Fizibilite" projesi Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (DAKA) kabul edildi.

Proje için kaymakamlıkta gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yüzyıllardır ilçe havzasında yetiştirilen "kirik" buğdayının markalaştırması, korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Projenin organik tarım alanında ilçenin gelişmesine de katkı sunacağını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Organik yöntemlerle yetiştirilen ve bölgede çok tercih edilen bu buğday cinsinin üretimi, işlenmesi, paketleme tesisinin kurulması ve markalaşma sürecinin tamamlanması etaplarını da kapsayan bu proje ilçede organik tarımı teşvik edecektir. Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde, bölgede "kirik" buğdayının yoğun yetiştirildiğini tespit ettik. Bu kapsamda hazırladığımız fizibilite projemizin onaylanmasıyla bölgede konuya ilişkin çalışmalarımızı daha kapsamlı hale getirme imkanı bulmuş olduk. Fizibilite projemizin kabul edilmesinde desteklerini esirgemeyen Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı sunuyor, DAKA Genel Sekreteri Halil ibrahim Güray ve projenin hazırlanmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Daha sonra Kaymakam Ataman ile Genel Sekreter Halil İbrahim Güray protokol metinlerini imzaladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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