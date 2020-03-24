Saray'da yaşlıların ihtiyaçlarını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor
Saray Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
24.03.2020 10:24 | Son Güncelleme: 24.03.2020 10:24
Saray Kaymakamlığı bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekipleri, İçişleri Bakanlığınca koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalığı olanların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Birçok kurumdan görevlinin yer aldığı ekipler, gelen ihbarları değerlendirerek, talepte bulunan vatandaşlarla irtibata geçip taleplerini alıyor.
Bu doğrultuda market, eczane ve diğer ihtiyaçları alan ekipler, bu malzemeleri talepte bulunanların evine götürerek teslim ediyor.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA