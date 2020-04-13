Saray'da vatandaşlara sosyal yardımlar sürüyor Van'ın Saray ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerine teslim edilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Van'ın Saray ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan vatandaşların ihtiyaçlarının evlerine teslim edilmesi amacıyla oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Vatandaşların büyük oranda "Evde kal" çağrılarına uyduğu ilçede sosyal yardımların ulaştırılması için görevlendirilen ekipler, kent sakinlerinin ihtiyaçlarını özenle karşılıyor.

Ekipler, ilgili numaraları arayarak gıda, ilaç ve ekmek isteyen vatandaşların ihtiyaçlarını evlerine teslim ediyor.

Kaynak: AA