Saray'da vatandaş toplantısı
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Saray'da vatandaş toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Saray'da vatandaş toplantısı

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde Vatandaş Toplantısı gerçekleştirdi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Saray ilçesi Bahçeköy Mahallesi'nde Vatandaş Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda vatandaşların sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Vatandaşların taleplerini, sıkıntılarını dinleyen Vali Yıldırım, dile getirilen sıkıntılar hakkında yetkililerden bilgi alarak sorunların çözümü ve taleplerin yerine getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

Vali Aziz Yıldırım, Saray ilçesi ziyaretleri sırasında Şırnak'ta 2007 yılında şehit olan Piyade Er Hasan Güreşen'in Babası Nuri Güreşen'i ziyaret etti. Vali Yıldırım, şehit Babası Nuri Güreşen ile sohbet ederek, "Sizler bize şehidimizin emanetisiniz bizler, her zaman şehit ailelerinin yanındayız" dedi.

Vali Yıldırım, daha sonra Saray 41. Komando Tugayı Komutanı Topçu Kurmay Albay Süleyman Akbay'a iade-i ziyarette bulundu. Tugay Komutanı Akbay tarafından karşılanan Vali Yıldırım, sonrasında komutanlığa geçerek Tugay Komutanı Akbay'la bir süre görüştü.

Ardından Vali Yıldırım ve beraberindekiler, Saray 41. Komando Tugayı Komutanlığı içerisinde Saray Camileri ve Kuran Kurslarını Yaptırma Derneği tarafından yaptırılan ve büyük ölçüde tamamlanan camiyi de gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Yıldırım'a Saray Kaymakam V. Asalet Karabulut, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç, Bahçeköy Mahalle Muhtarı Erdoğan Orhan eşlik etti. - TEKİRDAĞ

Saray'da vatandaş toplantısı
Saray'da vatandaş toplantısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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