Saray'da Van evleri mimarisinde 54 dükkan inşa ediliyor

Van'ın Saray ilçesinde belediyeye ait eski dükkanların yerine Van evleri mimarisiyle yapılacak iş yerlerinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Van'ın Saray ilçesinde belediyeye ait eski dükkanların yerine Van evleri mimarisiyle yapılacak iş yerlerinin inşaat çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, yapılan incelemelerde depreme dayanıksız oldukları tespit edilen 60 iş yerinin 2. etap yıkım çalışmalarına başladı.

İlçe merkezinin daha güzel görünüme kavuşturulması amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 5 bin metrekarelik alana 50 ile 65 metrekareden oluşan ve eski Van evleri mimarisine göre dizayn edilecek 54 yeni dükkanın yapılması planlanıyor.

Yıkım çalışmalarını başladığı alanda incelemede bulunan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Yunus Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, başlatılan kapsamlı dönüşüm projelerinin tamamlanmasıyla ilçenin hak ettiği modern görüntüye kavuşacağını söyledi.

Saray ilçesinin gelişmesi ve kalkınmasına bu projelerin katkı sağlayacağını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Mülkiyeti belediyemize ait yaklaşık 60 dükkan ve işyeri bulunuyor. Bunlar derme, çatma yapılar olup, yaptırdığımız deprem performans analizlerinde de dayanıksız olduklarını tespit ettik. Sene başında hazırladığımız çalışmalarla bu yapıların 5 etap halinde yıkımlarını gerçekleştirerek yerlerine günümüz şartlarına uygun, esnafımızın daha iyi hizmet verebileceği ve ilçe merkezini daha iyi bir görüntüye kavuşturacak projeler hazırladık. Bu kapsamda eski çarşı diye tabir edilen alanda ilk yıkım çalışmalarını gerçekleştirerek yeni dükkanların inşaat çalışmalarına başladık."

Dükkanların yıkım çalışmalarını en kısa sürede tamamlayacaklarını ifade eden Ataman, "Birkaç gün içinde bu alandaki yeni yapıların da inşaat çalışmaları başlayacak. En geç Ekim ayı sonuna kadar tüm etapları tamamlamayı planlıyoruz. Bununla birlikte burada yapımını gerçekleştirmeyi planladığımız yapılarla bütünlük arz eden "sosyal tesis" ve ihalesini gerçekleştirdiğimiz yeni "kütüphane" binamızın da tamamlanmasıyla ilçemizin hak ettiği görüntüye kavuşacağına inanıyorum. Tüm bu çalışmalar Türkiye-İran bağlantı yolu üzerinde olan ve ciddi bir araç sirkülasyonuna ev sahipliği yapan ilçemizin ticari hayatına da olumlu katkı yapacaktır. Bu çalışmaların ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı