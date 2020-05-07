Saray'da Trafik Haftası etkinliği

Saray ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla sürücüleri bilgilendirdi.

Saray ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, Trafik Haftası dolayısıyla sürücüleri bilgilendirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçedeki belirli noktalarda seyir halindeki araçları durdurarak, sürücülere bilgilendirici broşür dağıttı.

Trafik Haftası kapsamında sürücülerin ateşleri de ölçülerek maske dağıtıldı.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Halis Aydın da sürücülere broşür dağıtarak, onları trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Aydın'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar da eşlik etti.

Kaynak: AA