Saray'da spor tesislerinin yapımına başlandı

Van'ın Saray ilçesinde yapılması planlanan Gençlik Merkezi, 250 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu ve 2 sentetik saha için çalışmalara başlandı.

Van'ın Saray ilçesinde yapılması planlanan Gençlik Merkezi, 250 kişi kapasiteli Kapalı Spor Salonu ve 2 sentetik saha için çalışmalara başlandı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile gençlik merkezi ve spor salonunun yapılacağı alanda incelemede bulundu.

Ataman, gazetecilere yaptığı açıklamada, tesislerin yakın zamanda tamamlanarak hizmete sunulacağını söyledi.

Tesislerle gençlerin sportif faaliyetlere ulaşma imkanlarının artacağını belirten Ataman, şunları kaydetti:

"Arazi tahsis işlemlerimiz tamamlanmak üzere. Bu gün alanda yaptığımız incelemelerle tesislerin oturum alanına ilişkin son değerlendirmelerimizi yaptık. Önümüzdeki günlerde ihalesini yaparak tesislerimizi en kısa sürede gençlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz. Tüm gençlerimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Söz konusu tesislerin ihalesinin kısa sürede yapılacağını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise "Bu yılın sonuna doğru inşaatları tamamlayarak tesisleri açmayı planlıyoruz. Burada yapılacak gençlik merkezi sadece spor alanında değil, sanat, kültürel, müzik, robotik kodlama ve daha birçok alanda faaliyetler verecek. İkincisi ise yapılacak turnuvalar da dereceye giren yetenekli gençleri keşfetmek ve spor yaptıkları branşta ülke ve dünya genelinde başarılı olmalarını sağlamaktir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı