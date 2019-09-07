Saray'da "Okul Güvenliği" toplantısı düzenlendi

07.09.2019 13:54

Van'ın Saray ilçesinde "Okul Güvenliği" toplantısı" yapıldı.

Saray Öğretmen Evinde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Halis Aydın, ilçenin eğitim düzeyini üst sıralara çıkarmak istediklerini söyledi.

Okulları sürekli denetleyeceklerini belirten Aydın, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve refah bir ortamda eğitim almaları için sıkı tedbirler alacaklarını kaydetti.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, İlçe Emniyet Amiri Cüneyt Yılmaz ve okul müdürleri katıldı.

Kaynak: AA