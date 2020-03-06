Saray'da öğrencilere eğitim seti dağıtıldı

06.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:38

Van'ın Saray ilçesinde öğrencilere 2 bin 500 eğitim seti dağıtıldı.

Saray Belediyesince, 27 ilk ve ortaokul ile 2 anaokulunda okuyan öğrencilere eğitim seti hediye edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yaptığı açıklamada, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Toplumun eğitim alanındaki beklentilerinin karşılanmasında belediyenin önemli bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Duyar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA