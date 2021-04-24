Saray'da minik öğrenciler 23 Nisan klibi hazırladı
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Saray'da minik öğrenciler 23 Nisan klibi hazırladı

Saray'da minik öğrenciler 23 Nisan klibi hazırladı
Anadolu Ajansı / Hakan Sarı - Haberler | Güncel

Van'ın Saray ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle 23 Nisan klibi hazırladı.

Van'ın Saray ilçesinde anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle 23 Nisan klibi hazırladı.

Saray Anaokulu öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında etkinlik düzenledi.

Okullarını bayrak, Atatürk posterleri ve balonlarla süsleyerek kameranın karşısına geçen öğrenciler, etkinliklerini klip haline getirdi..

İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, yaptığı açıklamada, öğrencilerin çok anlamlı bir klip hazırladığını belirterek, öğrenci ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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