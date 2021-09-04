Saray'da mezarlık yangını
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Saray'da mezarlık yangını

Saray'da mezarlık yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'ın Saray ilçesinde mezarlıkta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'ın Saray ilçesinde mezarlıkta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Saray merkez Feritmelen Mahallesi'nde bulunan mezarlıkta meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Bakanlığı'na bağlı Saray ve Özalp İtfaiye Grup Amirlikleri ile Saray Belediye Başkanlığına ait arazöz sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. - VAN

Saray'da mezarlık yangını
Saray'da mezarlık yangını
Saray'da mezarlık yangını
Saray'da mezarlık yangını
Saray'da mezarlık yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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