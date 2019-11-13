Saray'da "Mevlid-i Nebi Haftası" etkinliği
Van'ın Saray İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Van'ın Saray İlçe Müftülüğünce Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.
Müftülük taziye evindeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan ilahilerin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan filmin gösterimi yapıldı.
Etkinlik, düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Programa Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın, İl Müftü Yardımcısı Sabahattin Kesti, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.