Saray'da Kovid-19 tedbirleri Van'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Van'ın Saray ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yapıldı.

Denetime katılan Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Yunus Ataman iş yerlerini denetledi.

Ataman, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske kullanımı uyarısında bulunarak, sohbet etti.

Bireysel olarak tüm bu kurallara uyulduğu taktirde salgının selametle atlatılacağına inandığını belirten Ataman, kurallara ve tedbirlere uyan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA