Saray'da koronavirüs salgınına karşı dezenfekte malzemeleri dağıttı Van'ın Saray ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı.

Van'ın Saray ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin uygulandığı ilçede, belediye ekipleri vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Halkın yoğun kullandığı alanlarda denetim yapan ekipler, ilçe merkezi ve köylerde temizlik malzemesi dağıttı. Kaynak: AA