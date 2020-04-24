Saray'da koronavirüs salgınına karşı dezenfekte malzemeleri dağıttı
Van'ın Saray ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı.
24.04.2020 16:00 | Son Güncelleme: 24.04.2020 16:16
Van'ın Saray ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfekte malzemeleri dağıttı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sıkı tedbirlerin uygulandığı ilçede, belediye ekipleri vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Halkın yoğun kullandığı alanlarda denetim yapan ekipler, ilçe merkezi ve köylerde temizlik malzemesi dağıttı.
Kaynak: AA