Saray'da kömürlükte çıkan yangın kontrol altına alındı
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Saray'da kömürlükte çıkan yangın kontrol altına alındı

13.02.2021 12:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 12:24
Saray'da kömürlükte çıkan yangın kontrol altına alındı

Saray ilçesinde, kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saray ilçesinde, kömürlükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kepir Mahallesi'nde Ahmet Zolak'a ait kömürlükte bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında kömürlük ve içindeki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

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