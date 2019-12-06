Saray'da karla mücadele çalışması
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Saray'da karla mücadele çalışması

Van'ın Saray Belediyesi tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

06.12.2019 14:26 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:26
Saray'da karla mücadele çalışması

'ın tarafından başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, Bakışık, ve Baltepe mahallelerinde yol temizleme ve genişletme çalışması yürüttü.

İran sınırında bulunan üst bölgelerin yollarını da ulaşıma açan ekipler, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kar küreme çalışması yaptı.

Kaynak: AA
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