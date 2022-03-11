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Saray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

AA - Cemal Çavdar - Güncel
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Saray'da karla mücadele çalışmaları sürüyor

Saray ilçesinde belediye ekipleri sokak ve caddelerde kar temizleme çalışmaları yapıyor.

Saray ilçesinde belediye ekipleri sokak ve caddelerde kar temizleme çalışmaları yapıyor.

İlçede dün başlayan kar yağışı bugün yerini soğuk havaya bıraktı.

Belediye ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Özgen Erkiş, yaptığı açıklamada, ekiplerin hastaneler başta olmak üzere kamu kurumları, ilçe merkezi ve kırsal kesimde kar temizleme çalışması yaptıklarını söyledi.

Erkiş, 32 personel, 7 kepçe, 3 greyder, 4 traktör ve 4 kamyon ile çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ekipleri sürekli hazır tuttuklarını kaydetti.

AA / Cemal Çavdar - Güncel

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