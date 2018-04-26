Saray'da Kadınlara Yönelik Seminer

Saray ilçesinde kadınlara yönelik seminer düzenlendi.

Kaymakamlık Kültür Merkezinde düzenlenen seminerde, Tuşba Sosyal Hizmet Merkezinde görevli personellerce aile içi eğitim ve mahremiyet konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

Aile Kültür Merkezi Müdürü Şahabettin Hamarat, düzenledikleri seminerlerin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu belirtti.

İlçedeki kadınların böyle bir seminere ihtiyacının olduğunu ifade eden Hamarat, "Seminere yaklaşık 70 kadın katıldı. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bu seminerleri sürekli hale getireceğiz." dedi.

Psikolog Sümeyye Bilici de Van'da her mahallede benzer seminerler düzenlediklerini ifade etti.