Saray'da fırtına çatıları uçurdu Van'ın Saray ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok evin çatısı uçtu.

Saray ilçesine bağlı Sırımlı Mahallesi başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde dün gece etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sırımlı mahallesinde birçok evin çatısı uçarken, bir ahırın ise duvarı çöktü. M. Tahir Özkaplan'a ait minibüsün de üzerine çatı düşmesi sonucu büyük hasır oluştu. - VAN

Kaynak: İHA