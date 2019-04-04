Saray'da Dokunan Halının Kesimi Yapıldı

Van'ın Saray ilçesinde halı kursundaki kadınlar tarafından el emeği ve göz nuruyla dokunan ilk halının kesimi yapıldı.

Halk Eğitim Müdürlüğünce açılan kursu ziyaret eden Kaymakam Mehmet Halis Aydın ve kurum amirleri biten halının kesimini gerçekleştirdi.

Kaymakam Aydın, kursiyerlerle bir süre sohbet edere yetkililerden bilgi aldı.

Halı kursu öğretmeni Hamiyet Çiçekel, yaptığı açıklamada, halı kursuna gelen öğrencilerin hem sanat öğrendiklerini, hem de para kazandıklarını ifade etti.

Yaklaşık 7 aydır çalıştığımız firmanın halılarını tamamladıklarını dile getiren Çiçekel, "İlk halılarımızın kesimi Kaymakamımız tarafından yapıldı. Şimdiye kadar 15 halı yaptık. Bu öğrencilerimiz hem sanat öğreniyorlar hem de para kazanıyorlar. Aylık yaklaşık olarak bin 200 lira gelir elde ediyorlar. Bu elde ettikleri gelir aile bütçesine katkı sağlıyor." dedi.

Aydın'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, Yazı İşleri Müdürü Şefik Şensay, kurum amirleri eşlik etti.

Kaynak: AA