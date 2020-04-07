Saray'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor Saray Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Saray Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışması yaptı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın'ın talimatıyla Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Ana arterler, cadde ve sokakları yıkayan ekipler, vatandaşların yoğun kullandığı alanları, park, bahçe, sağlık merkezi, iş yerleri ve araçları dezenfekte ediyor.

İlçe genelinde yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe sakinleri, Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: AA