Saray'da çiftçilere ekipman desteği - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Saray'da çiftçilere ekipman desteği

AA / Hakan Sarı - Haberler | Güncel
Saray'da çiftçilere ekipman desteği

Van'ın Saray Belediyesi, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlara ekipman desteğinde bulunacak.

Van'ın Saray Belediyesi, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlara ekipman desteğinde bulunacak.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, yaptığı açıklamada, belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ilçenin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimi için projeler ürettiklerini söyledi.

Tarımla uğraşan üreticileri yalnız bırakmadıklarını belirten Ataman, Doğu Anadolu Kalkınma Projesi Bölge İdaresine sunulan ve kabul edilen projeyle tarımsal alanda araç envanterine mısır ekme makinesi, çift sıralı biçme makinası ve yem bitkisi paketleme makinası aldıklarını anlattı.

Alınan ekipmanla çiftçilere destek olacaklarını ifade eden Ataman, "İlçemiz silaj mısır üretimi için doğal bir coğrafyaya sahip. Sağladığımız makine desteğiyle ilçede üretim yapılmasına büyük imkan sağlanacak. Projeye desteklerini esirgemeyen Van Valimiz Sayın Mehmet Emin Bilmez'e şükranlarımı sunuyor." dedi.

Saray'da çiftçilere ekipman desteği

AA / Hakan Sarı - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Kylie Jenner
Spor Ozan Tufan Sergen Yalçın Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Tanju Özcan Ferhan Şensoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Saray'da çiftçilere ekipman desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 17:51:15. #1.12#