Saray'da cadde ve sokaklar yıkandı Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı.

Van'ın Saray ilçesinde belediye ekipleri, cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte ilçede kapsamlı temizlik çalışması başlattı. Ağır kış koşullarından tahrip olan yollar ve kaldırımları onaran ekipler, çarşı merkezindeki cadde ve sokakları tazyikli su ile yıkadı. Çalışmaların mahallelerde de sürdürüleceği kaydedildi. Kaynak: AA