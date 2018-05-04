Saray'da Bilim Fuarı Açıldı

Saray ilçesinde öğrencilerin hazırladığı projeler düzenlenen fuarda sergilendi.

Kazım Paşa İlköğretim Okulu öğrencileri, Arapça, Türkçe, İngilizce, sosyal bilgiler, teknoloji bilgisi ve matematik derslerinde yıl boyunca hazırladıkları 19 projeyi okulda sergiledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Abit Arvas, öğrencilerin yaptığı projelerin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikleri bizler öğrencilik dönemimizde görmedik. Bu çalışmalar ve etkinlikler çok güzel eğitici programlardır. Öğrencilerimizi, yaptıkları güzel projelerden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Programa, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Elfesiyar Duyar, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.