Saray'da "Asayiş, Güven ve Huzur" uygulaması

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde polis ekipleri tarafından huzur uygulaması gerçekleştirildi.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik ekipleri ve bekçilerin katılımıyla dün akşam saatlerinden gece saatlerine kadar ilçenin çeşitli yerlerinde asayiş, güven ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında yapılan denetimlerde şüpheli görülen araçlar durdurularak kimlik kontrolü yapılırken, araçlar da trafik yönünden incelendi.

Gece boyu gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Ekipler vatandaşlara trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunurken, denetimler karşısında gösterdikleri duyarlılıktan dolayı da teşekkür ettiler. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı