Saray'da "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı

21.12.2019 13:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:34

Van'ın Saray ilçesinde "Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele" toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Halis Aydın başkanlık etti.

Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair, ilgili kurumların temsilcileriyle yapılan toplantıda, '2020-2021 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin şekilde uygulanmasını sağlamaya ve bu alanda alınacak tedbirlerin görüşülmesine yönelik konular görüşüldü.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mehmet Halis Aydın, ilçede aile içi ve kadına yönelik şiddetin engellenmesi için kurum ve kuruluşlarla birlikte üzerilerine düşen görev ve sorumlulukları en hızlı şekilde yerine getireceklerini söyledi.

Aydın, kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmaları en üst seviyede sürdürmekte kararlı olduklarını ifade etti.

Toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Çalış, İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, İlçe Müftüsü Selman Coşkun ve kurum amirleri de katıldı.

Kaynak: AA