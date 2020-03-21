Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber
Jandarma, Saray, Van, 3. Sayfa

Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

21.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:41
Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın saray ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sırımlı Mahallesi Kanisipi mevkiinde kaçak sigaranın getirileceği bilgisi üzerine yapılan operasyonda toplam 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlatıldı" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haber
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor Haber
Herkes dışarıdan gelecek çekirgelere kilitlenmişken esas tehlike kol geziyor
'Evde kalın' çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haber
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı Haber
Bir asırlık firma koronavirüs nedeniyle tarihinde ilk kez kapandı
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı Haber
Virüs nedeniyle evden çıkamayan kiracıları için yaptığı alkış topladı
'Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi' diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor Haber
"Avrupa'dan tek bir yardım gelmedi" diyen AB ülkesi: Bize Türkiye yardım ediyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Koronavirüs tehlikesine karşı halıların temizliğine dikkat! Düzenli aralıklarla yıkanmalı
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Türkiye'de yüzde 12'lik kesim koronavirüse karşı hiçbir önlem almıyor
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Volvo, Jaguar, Land Rover ve Bentley üretime ara verdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Paketi dolandırıcıları harekete geçirdi
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
İBB önündeki işçi eylemi uzlaşma ile bitti
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Gana basını, Boateng'in koronavirüs nedeniyle takımdan ayrılmak istediğini yazdı
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Gelin koronavirüsün etkilediği İtalya'dan geldiği için nikah bina dışında kıyıldı
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Trabzonspor'da Obi Mikel gerçeği ortaya çıktı: Gitmeyi kendisi tercih etti
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Konya'da koronavirüsle mücadele kapsamında, 65 yaş üstü yolcuların ücretsiz seyahat uygulaması askıya alındı
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün 3 yeni belirtisi ortaya çıktı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
Anderson Talisca'dan Beşiktaş yönetimine mesaj: Gerekeni yapmaya hazırım
'Deniz Aytekin koronavirüs oldu' iddialarına babasından yalanlama
"Deniz Aytekin koronavirüs oldu" iddialarına babasından yalanlama
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı yurt dışındaki öğrencilere koronavirüs çağrısı yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi ilan edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan 12 maddelik koronavirüs genelgesi! Özel ve Vakıf hastaneleri pandemi hastanesi...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mustafa Destici Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yalın Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Tamer Tuna Ersun Yanal Bülent Uygun Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Karar Wuhan İtalya
Şu an buradasınız: Saray'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2020 14:24:14. #1.15#
title