Saray'da 45 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Belgesi" verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Saray'da 45 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Belgesi" verildi

16.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 16.01.2021 10:58
Saray'da 45 eğitim kurumuna

Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen törende "Okulum Temiz Projesi" kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 45 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Van'ın Saray ilçesinde düzenlenen törende "Okulum Temiz Projesi" kapsamında gerekli hijyen şartlarını yerine getiren 45 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Saray Öğretmenevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen törende, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsünün 27 Temmuz'da hazırladığı protokol ile ilçe genelindeki uygun ortamı hazırlayan 45 okulla "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

Başarılı okulları kutlayan Saray İlçe Milli Eğitim Müdürü Elfesiyar Duyar, uygulamanın kolay bir iş olmadığını söyledi.

Duyar, "Çalışmalarımızda bize her türlü desteği sağlayan Kaymakamımız Yunus Ataman ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Hasan Tekve ile kurum müdürlerimiz, okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, muhtarlarımıza ve velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Sarı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Cemal Hünal İrem Derici Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Erol Bulut Sergen Yalçın Stjepan Tomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Kaza Silah Selçuk Özdağ
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Saray'da 45 eğitim kurumuna "Okulum Temiz Belgesi" verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.1.2021 10:58:51. #1.15#
title