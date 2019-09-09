09.09.2019 22:29

- Saray'da 4.3 büyüklüğünde deprem

VAN - Van'ın Saray ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12: 56'da merkez üssü Saray ilçesine bağlı Kapıköy Mahallesi'nde 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 2.3 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

(EKİP-ŞAK-Y)

Kaynak: İHA